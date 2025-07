Supporters Antwerp woedend op eigen club: "Ga je schamen! Degoutant"

Jelle Bataille en Royal Antwerp FC gingen deze week heel opvallend uit elkaar. Doordat de optie in het contract te laat was gelicht, was Bataille een vrije speler geworden. De supporters kunnen er niet om lachen.

Jelle Bataille kwam in juli 2021 over van KV Oostende naar Royal Antwerp FC. De West-Vlaming is echter niet langer speler van The Great Old na een administratieve fout van Antwerp.

Waarop Antwerp meteen riposteerde met een pittig statement. "RAFC gaat voor spelers die met 100% volle goesting onze rood-witte kleuren willen verdedigen", klonk het.

Supporters in wiek geschoten

De supporters van The Great Old kunnen daar echter niet mee lachen. Bataille heeft zich de voorbije vier seizoenen bijzonder hard ingezet voor Royal Antwerp FC en kan geen gebrek aan goesting verweten worden, klinkt het onder meer.

Zijn jullie nu ni beschaamd? Een betere communicatie zou misschien zijn dat het dankzij een administratieve blunder van jullie onbekwame bestuur is dat Jelle vertrekt. Degoutant om dit zo te communiceren over een speler die altijd alles gegeven heeft voor de club. — buitenkantje voet (@dadoegenezeer) July 3, 2025

De reacties op de sociale media liegen er dan ook niet om. "Zijn jullie niet beschaamd? Degoutant om dit zo te communiceren over een speler die altijd alles heeft gegeven voor de club."

Ook heel wat andere supporters reageerden bikkelhard op het statement van de eigen club. Het regende dan ook reacties, waarbij er weinig positieve tussen zaten. Een bloemlezing:

"Gaat voor spelers die met 100% volle goesting onze rood-witte kleuren willen verdedigen."



Kerel heeft begot "Den Dubbel" op z'n kont laten tatoeëren! 🙃

En hem nu de schuld in de schoenen schuiven van een administratieve blunder van de club (als ik het goed begrijp)? Proper! — Koen (@KoenVanderElst) July 3, 2025

Wat is dit voor vreemde communicatie? — De Rosse Magiër (@derossemagier) July 3, 2025

@official_rafc zonder de Jelle geen dubbel, of zijn jullie dat magistrale hakje soms vergeten??? Heeft hij nog niet genoeg bewezen dat hij een Red is? Hij heeft zelfs den dubbel op zijn gat! Verkeerd bezig, jongens! #plopsabuiten — AchtienTachtig (@AchtienTachtig) July 4, 2025

Beetje dimmen zou niet misstaan. — The Royal Treble 🇦🇹 (@RoyalLad1) July 3, 2025