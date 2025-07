De filosofie is volledig veranderd bij Standard en dat heeft zijn gevolgen, ook voor de coach

Na het spelen van elf wedstrijden vorig seizoen, hoopt Daan Dierckx zich nu te vestigen in de verdediging van Standard. De centrale verdediger heeft teruggeblikt op de voorbereiding van de Luikenaars en de eerste indrukken die Mircea Rednic heeft achtergelaten.

Op vrijdag heeft Standard zijn tweede oefenwedstrijd gewonnen tegen Maastricht. De Rouches zijn goed aan hun voorbereiding begonnen en hebben zich zeer actief getoond op de transfermarkt, met al acht bevestigde nieuwkomers en een negende op komst. Na deze tweede oefenwedstrijd evalueerde Daan Dierckx het begin van de voorbereiding.

"Verschillende nieuwkomers zijn al gearriveerd. Dat is goed voor ons, voor de groep. Ze hebben zich goed geïntegreerd en we genieten op het veld. We moeten de tactiek nog wat aanpassen, omdat we anderhalf seizoen met vijf verdedigers hebben gespeeld en we nu proberen met vier. Er is dus nog veel werk te doen, maar ik hoop dat we de juiste oplossing zullen vinden."

Spelers van vorig seizoen moeten zich aanpassen aan de eisen van Rednic

Het speelstijl van Mircea Rednic verschilt aanzienlijk van die van Ivan Leko, die vooral vertrouwde op defensieve stabiliteit. Standard moet nog steeds enige organisatie behouden, maar de Roemeense coach geeft zijn spelers meer vrijheid, ze moeten het spel vanaf de achterkant opbouwen en snel en verticaal spelen om het verschil te maken. De spelers tonen reactievermogen en lijken goed met elkaar overweg te kunnen.

"We moeten het vertrouwen terugvinden om de juiste passes te geven, maar we zijn professionals, we moeten ons snel aanpassen. Het kost wat tijd, maar daar is de voorbereiding voor. We trainen twee keer per dag, het zal lukken. Het is duidelijk dat we meer met de bal spelen, terwijl we vorig jaar veel zonder de bal renden."

Dat moet ook moeilijk zijn voor Mircea Rednic

"De coach is aardig, hij geeft vertrouwen aan de spelers en wil een voetbal zien dat van achteruit wordt opgebouwd, op zoek naar diepgang, acties creëren. Het moet ook moeilijk zijn voor hem: hij moet oplossingen vinden met de nieuwe spelers die zich moeten aanpassen, en wij, die anderhalf seizoen zeer verdedigend hebben gespeeld, met vijf verdedigers. Het zal tijd vergen, ook voor hem, maar tot nu toe gaat alles goed."

Standard krijgt weer wat concurrentie

Ondanks de vertrekkers brengt deze drukke transferperiode concurrentie met zich mee, vooral in de verdediging, zelfs ondanks het feit dat Nathan Ngoy en Ibe Hautekiet op het punt staan te vertrekken. Daan Dierckx, die vorig seizoen al de kans kreeg om zich te laten zien in de Jupiler Pro League, moet nu Mircea Rednic overtuigen om door te gaan.

"Dat is goed, er moet concurrentie zijn. We hebben een heel goed team en nog drie weken voor het begin van het seizoen. Persoonlijk zal ik tijdens de voorbereiding alles geven en dan zullen we zien wat er kan gebeuren. Ik hoop nog meer te kunnen spelen dan vorig seizoen en mijn kans hier te grijpen."