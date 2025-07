Genk toont zich onbuigzaam in zaak rond verdediger ... maar heeft al een vervanger op het oog.

Racing Genk heeft de verkoop van Christopher Bonsu Baah al bevestigd. Andere basisspelers van vorig seizoen worden ook door meerdere clubs begeerd en zouden de CEGEKA-Arena ook kunnen verlaten.

Actief op de transfermarkt heeft Racing Genk al de komst aangekondigd van Daan Heymans, afkomstig van Charleroi voor drie miljoen euro, en Ayumu Yokohama, een Japanse vleugelspeler gerekruteerd bij Birmingham, ook voor drie miljoen euro.

Wat betreft vertrekkende spelers heeft Genk al Christopher Bonsu Baah verloren, die naar Saoedi-Arabië vertrekt voor een aanzienlijke som van 17 miljoen euro. Andere basisspelers zouden ook nog de Cegeka Arena kunnen verlaten.

Rennes wil El Ouahdi

Ten eerste Tolu Arokodare, waarvan het vertrek praktisch geen twijfel lijdt, maar ook Zakaria El Ouahdi. De Marokkaanse rechtsback wordt begeerd door meerdere teams, zoals AC Milan, Benfica, VfL Wolfsburg en Wolverhampton, maar een Frans team heeft de zaken versneld om hem te proberen te rekruteren.

Volgens Team Football is Stade Rennais zeer geïnteresseerd in zijn diensten. Trainer Habib Beye wil een complete speler om zijn verdediging te versterken na het vertrek van Lorenz Assignon, maar Racing Genk is duidelijk en vastberaden: er zal tussen 10 en 12 miljoen euro nodig zijn om de speler aan te trekken, die onlangs tot 2028 in Limburg heeft verlengd.

Boter bij de vis?

Genk is niet gehaast om te verkopen, maar staat open voor een ambitieus bod, op voorwaarde dat het project solide is. Als Rennes de voorkeur van de speler heeft, zullen ze ook zijn entourage moeten overtuigen, vertegenwoordigd door zijn vader, die een "net" en conflictloos vertrek wil. Genk heeft al een vervanger voor Zakaria El Ouahdi op het oog, namelijk Rafik Belghali van KV Mechelen.