OFFICIEEL: Ilay Camara verlaat Standard en keert terug naar Anderlecht, dit zijn de details

Ilay Camara is officieel een speler van Anderlecht. Paars-wit betaalt Standard 4,5 miljoen euro voor de vleugelverdediger.

De officiële aankondiging liet lang op zich wachten, maar is er nu eindelijk. Ilay Camara is officieel een speler van RSC Anderlecht. Eerder op de dag werd hij al in een uitrusting van paars-wit gespot op Neerpede.

Voor de Senegalese Belg is het een terugkeer. In 2019 kwam hij aan bij de jeugd van Anderlecht. Camara kwam ook 30 keer in actie voor de RSCA Futures.

In 2023 maakte hij transfervrij de overstap naar RWDM, waar hij 31 wedstrijden speelde. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Standard en maakte daar veel indruk. De Rouches namen hem later over door zijn aankoopoptie te lichten. Nu wordt hij doorverkocht.

Sporting Director Olivier Renard gaf al aan blij te zijn met zijn nieuwe aanwinst. "Ilay Camara past perfect in het profiel dat we zochten voor een verdediger. Hij brengt snelheid en energie, kent de competitie goed en kent bovendien de club al", zegt hij op de clubwebsite.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri betaalt paars-wit 4,5 miljoen euro aan Standard. De Rouches bedongen ook 7,5% op de meerwaarde bij een eventuele doorverkoop. Camara tekende een contract voor vijf seizoenen.