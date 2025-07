Officieel: JPL-club heeft opvallende versterking beet

De Zebra's hebben de ondertekening aangekondigd van een 22-jarige aanvallende middenvelder die uit Frankrijk komt. De speler zal de selectie van Rik De Mil versterken.

Freddy Mbemba is een Carolo. De aanvallende middenvelder komt over van FC Versailles (National) en heeft zich voor een periode van drie seizoenen verbonden, tot 2028.

De 22-jarige speler heeft gespeeld voor USL Dunkerque, Nîmes en onlangs FC Versailles, en staat op het punt om onze Jupiler Pro League en de Conference League te ontdekken.

Veelzijdige speler

"Freddy zal zijn kracht en veelzijdigheid aan de Carolo's offensieve flanken brengen", staat op de website van Sporting over de speler die zich heeft onderscheiden met 12 optredens en 7 assists in 34 competitie- en Franse bekerwedstrijden.

"Freddy speelde voor USL Dunkerque, Nîmes en recentelijk voor FC Versailles en zal zijn kracht en veelzijdigheid inzetten op de aanvallende flanken. Hij was een belangrijke speler voor Versailles. Hij is een waardevolle aanwinst voor de gelederen van Rik De Mil. Welkom in je nieuwe thuis, Freddy."