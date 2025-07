Anderlecht-aanwinst Cédric Hatenboer geeft toe: "Ik was graag naar PSV gegaan"

Anderlecht betaalde afgelopen winter 2,5 miljoen euro voor Cedric Hatenboer, maar de Nederlandse middenvelder sloot pas deze zomer aan bij de A-kern. In de eerste oefenwedstrijden toonde hij al waarom paars-wit zo veel vertrouwen in hem stelt.

De 20-jarige komt over van Excelsior Rotterdam en geldt als een dynamische speler met veel loopvermogen. Sportief directeur Olivier Renard gaf bij zijn komst al aan erg blij te zijn met de keuze van Hatenboer. “Cedric genoot interesse van verschillende clubs, dus we zijn tevreden dat hij voor het project van RSCA koos", aldus Renard. “We kijken ernaar uit om hem deze zomer te integreren in het elftal.”

In Voetbal International vertelt Hatenboer openhartig over de chaotische periode rond zijn transfer. Onder andere Antwerp toonde interesse, maar het was vooral PSV dat lang als favoriet gold. “Ik was graag naar PSV gegaan", zegt hij, “maar Anderlecht was gewoon sneller. Ze hadden een goed verhaal en ik had meteen een goed gevoel bij die club.”

Hatenboer had in januari al naar Brussel kunnen verhuizen, maar besloot toen om zijn seizoen bij Excelsior af te maken. “Ik was nog niet klaar daar. Ik wilde per se promoveren en het goed afsluiten", vertelt hij in VI. Hij kreeg zelfs de belofte van Anderlecht dat hij direct Europees zou spelen, maar verkoos trouw aan zijn oude club.

Het promotietraject met Excelsior betekende veel voor Hatenboer. “Ik wilde het voor die jongens op de tribune doen, voor die gasten waarmee ik op straat speelde. Het voelde als mijn plicht om dat hoofdstuk op een goede manier af te sluiten.” Die missie slaagde, en met opgeheven hoofd trok hij daarna naar België.

Nu kijkt hij vol enthousiasme uit naar zijn nieuwe avontuur bij Anderlecht. “Ik heb hier lang naar uitgekeken. Het is fijn dat ik me nu eindelijk volledig op mijn ontwikkeling kan focussen in een ambitieuze omgeving.” De concurrentie op het middenveld is stevig, maar Hatenboer lijkt klaar om zich te bewijzen.