Anderlecht moet opkuisen: ervaren rot betaalt mogelijk het gelag en moet vertrekken

RSC Anderlecht staat voor een luxeprobleem op links. Met de terugkeer van Ilay Camara en de contractverlenging van Moussa N'Diaye is de linksbackpositie plots dubbel - zelfs drievoudig - bezet.

Daardoor lijkt Ludwig Augustinsson, vorig jaar nog definitief overgenomen van Sevilla, deze zomer op zoek te moeten naar een nieuwe club. De 31-jarige Zweed tekende in augustus 2024 tot 2027. In zijn eerste volledige JPL-seizoen klokte hij af op 31 optredens en leverde hij vier assists af. Toch wordt binnen de club getwijfeld of zijn profiel nog past in het vernieuwde elftal.

Nieuwkomer Ilay Camara brengt precies dat wat coach Besnik Hasi op de flank wil: snelheid en aanvallend volume. Anderlecht kent de 22-jarige Belg uit de eigen jeugd en ziet in hem een oplossing op lange termijn.

Daarnaast verlengde Moussa N'Diaye onlangs zijn contract. De Senegalees zette opnieuw stappen en werd ingezet als dynamische wingback. Binnen de club gelooft men dat hij nog groeimarge heeft en dus basisspeler kan worden.

Augustinsson biedt weliswaar ervaring en een uitstekende voorzet, maar zijn gebrek aan pure versnelling werd geregeld blootgelegd tegen snelle wingers. Zijn profiel lijkt minder goed aan te sluiten bij de hoge intensiteit die Anderlecht nastreeft.

De club bekijkt momenteel opties om salarisruimte vrij te maken. Een transfer, mogelijk richting Scandinavië, Duitsland of zelfs MLS, ligt op tafel. Voor Augustinsson wordt het de komende weken duidelijk: vechten voor minuten of zekerheid zoeken elders.