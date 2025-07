Europese topclub of... Saoedi-Arabië voor Rode Duivel? Aanvaller vertrekt zo goed als zeker

De transferzomer van Arsenal kreeg zondag een vliegende start met de komst van Martin Zubimendi, maar de volgende beweging lijkt er eentje in omgekeerde richting te worden.

Leandro Trossard, schaduwspits en invaller‑extraordinaire in het systeem van Mikel Arteta, ziet de deur op een kier staan nu zijn laatste contractjaar is ingegaan. Een verlenging leek lang in de maak, tot de Belg recent van makelaar wisselde.

De onderhandelingen beginnen daardoor letterlijk van nul, net nu Arsenal intern een nieuwe sportieve koers vaart onder technisch directeur Andrea Berta. Voor Trossard betekent dat minder onderhandelingsmacht en meer kans dat de club cash wil zien.

Berta wil ruimte vrijmaken voor vers bloed én het loonbudget temperen. Trossard – 30 jaar, marktwaarde rond de twintig miljoen euro – geldt als een van de weinige verkoopbare routiniers in de kern. Arteta mag hem dan nog zo graag inbrengen als joker, de financiële logica wint vaak van sportieve romantiek.

Intussen klinken opnieuw de sirenes uit Saoedi‑Arabië. Clubs uit de Pro League proefden de voorbije mercato’s al eens belangstelling voor de ex‑Genkie en polsen nu opnieuw naar zijn status. Een ernstig bod uit het Midden‑Oosten kan Arsenal snel over de streep trekken, zeker nu de onderhandelingen over een nieuw contract herstarten.

Voor Trossard zelf ligt er een lastige knoop: kiezen voor een verlengd verblijf in Londen met mogelijk minder speeltijd, of een lucratief avontuur elders waarmee hij zijn carrière royaal kan afsluiten. Vanuit Italië en Spanje is er wel interesse, maar de Saudische miljoenen zijn op dit moment het meest concreet.

Arsenal wil liefst vóór de Community Shield duidelijkheid, zodat het de opbrengst kan herinvesteren in een extra vleugelaanvaller en een linksback. Dat maakt de komende weken beslissend: blijft Trossard en tekent hij bij, of bezorgt hij de Gunners een stevige cheque – en zichzelf een zonnige toekomst buiten Europa?