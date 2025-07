KV Kortrijk moet nog vertrek vrezen: speelt sterkhouder binnenkort plots in de Champions League?

KV Kortrijk beleeft een drukke zomer na de degradatie. De Kerels zouden met Haruya Fujii nog een basispion kunnen zien vertrekken.

KV Kortrijk kon afgelopen seizoen de degradatie niet vermijden. Door voorlaatste in de Relegation Play-offs te eindigen, was de rechtstreekse degradatie een feit. Volgend seizoen speelt de club weer in de Challenger Pro League.

Zoals altijd het geval is bij een gedegradeerde ploeg, volgt er een drukke zomer. Met Michiel Jonckheere werd er al een nieuwe trainer aangesteld, terwijl er in de kern ook heel wat veranderd.

Er zullen ongetwijfeld nog spelers vertrekken. Een van hen kan Haruya Fujii zijn. Volgens Japanse media zou Lech Poznań de centrale verdediger op het oog hebben. De Poolse kampioen moet nog drie voorrondes spelen, maar kan nadien eventueel uitkomen in de Champions League.

Hij kwam in 2024 aan bij de club, eerst op huurbasis van het Japanse Nagoya Grampus. In de zomer werd hij definitief overgenomen. Door de degradatie zou hij andere oorden kunnen opzoeken.

In totaal speelde hij 36 wedstrijden voor KV Kortrijk. De 24-jarige speler heeft ook één cap achter zijn naam staan bij de Japanse nationale ploeg.