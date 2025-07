OFFICIEEL: Antwerp heeft nieuwe aanvaller beet: een berekende gok

Antwerp heeft zich versterkt met de 20-jarige Muhammadali Urinboev, een veelbelovende flankaanvaller uit Oezbekistan. De jonge winger komt over van Pakhtakor Tashkent, de recordkampioen van zijn thuisland, en tekende op de Bosuil een contract voor vier seizoenen.

Urinboev maakte in zijn thuisland indruk met zijn snelheid, explosiviteit en neus voor doelgevaar. Ondanks zijn jonge leeftijd veroverde hij drie landstitels met Pakhtakor en groeide hij uit tot een vaste waarde op de flank. Zijn prestaties bleven ook internationaal niet onopgemerkt.

Op de recente Asian Cup U20 maakte Urinboev naam als topschutter van het toernooi, met vier doelpunten. Daarmee bevestigde hij zijn potentieel als toekomstig international en liet hij zien dat hij het verschil kan maken op grote momenten.

Antwerp haalt met Urinboev niet alleen snelheid en diepgang in huis, maar ook een speler die technisch onderlegd is en het verschil kan maken in één-tegen-één-situaties. Zijn profiel past uitstekend in het nieuwe sportieve plaatje van de club, dat inzet op jong talent met groeimarge.

De overstap naar Europa wordt een belangrijke stap in zijn carrière. Bij Antwerp krijgt Urinboev de kans om zich te meten op een hoger niveau en zichzelf verder te ontwikkelen in een veeleisende competitie als de Jupiler Pro League.

De verwachting is dat Urinboev rustig zal worden gebracht, maar de club gelooft in zijn kwaliteiten op termijn. Met zijn flair en honger naar succes kan hij uitgroeien tot een publiekslieveling op de Bosuil.