OFFICIEEL: KRC Genk doet héél goeie zaakjes in Saoedi-Arabië, Limburgers moeten gelijkaardig profiel vinden

Na twee seizoenen in de Jupiler Pro League neemt KRC Genk afscheid van Bonsu Baah. De 21-jarige Ghanees verkast naar Al Qadsiah FC, dat afgelopen seizoen vierde eindigde in de Saudi Pro League. Genk incasseert maar liefst 17 miljoen euro.

Het is een opmerkelijke stap voor een speler die pas recent doorbrak bij Genk en zelfs zijn debuut maakte voor de Ghanese nationale ploeg. Baah kwam in 2023 over van het Noorse Sarpsborg 08 en had in het begin wat aanpassingstijd nodig.

Maar onder trainer Thorsten Fink bloeide hij open. Dankzij zijn snelle voeten, lef in de dribbel en werkethiek veroverde hij een vaste plek in de selectie. Hij was zelden basisspeler, maar leverde vaak energie en dreiging wanneer hij inviel.

De transfer naar Saoedi-Arabië roept gemengde gevoelens op. Sportief gezien laat Baah nog groeimarge zien, en bij Genk had hij de kans om die stap te zetten in een competitie waar jonge spelers vaak net dat tikkeltje meer kunnen ontwikkelen. Toch valt te begrijpen dat een financieel sterk bod én de status van Al Qadsiah hem over de streep hebben getrokken.

Het vertrek van Baah is ook een klein verlies voor Genk, dat in hem een speler had die anders was dan de rest: onvoorspelbaar, gretig en steeds bereid om risico te nemen. Zulke profielen zijn zeldzaam. Hij had het in zich om met wat meer efficiëntie een bepalende rol te spelen.

Genk bedankt Bonsu Baah voor zijn inzet en wenst hem succes. En dat lijkt oprecht: hij laat een goede indruk na, zelfs al was zijn verblijf relatief kort. Wie weet zien we hem ooit terug op Belgische of Europese velden, als een meer volwassen, beslissende flankaanvaller.