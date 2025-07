Opvallende speler op stage bij Antwerp: Great Old hoopt nieuwe parel te ontdekken

De eerste trainingssessie van Antwerp op Oostenrijkse bodem zit erop. Onder leiding van coach Stef Wils werkte de selectie zondag een intensieve openingssessie af van ruim een uur.

Daarbij viel vooral één naam op: Fricio Caicedo. De 17-jarige Ecuadoraanse centrale verdediger traint momenteel op proef mee met de Great Old, weet GvA.

Caicedo – een lange, fysiek sterke verdediger – krijgt de kans zich te tonen aan de technische staf. Antwerp hoopt met hem misschien een nieuwe parel te ontdekken, net zoals ze dat eerder deden met landgenoot Willian Pacho. Die vertrok via Frankfurt naar PSG en heeft inmiddels een marktwaarde van 65 miljoen euro.

De stagegroep bestaat uit 29 spelers, onder wie vier doelmannen. Eén opvallende naam daar: de 15-jarige Lowie Piselé, die al enkele keren op het wedstrijdblad stond.

Eerste doelman Senne Lammens - waarvan verwacht wordt dat hij nog vertrekt - krijgt concurrentie van de Japanner Taishi Nozawa, die meteen zijn katachtige reflexen toonde. Mohamed Bayo is niet van de partij; hij keerde terug naar Rijsel na een tegenvallend huurjaar.

Ook Dennis Praet is verrassend genoeg van de partij. De middenvelder herstelde sneller dan verwacht van een kleine ingreep en werkte zondag al de volledige training af. Zijn aanwezigheid is een opsteker voor de staf, die eerder nog dacht dat hij pas later zou aansluiten.