'Ambitieuze eersteklasser gaat voor vijfde keer in dezelfde opvallende vijver shoppen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Promovendus La Louvière wil er vol voor gaan de komende jaargang. Het wil een jaargang beleven waarbij ze (makkelijk) op het hoogste niveau kunnen blijven. Daartoe doen ze wel heel veel transfers.

Bij La Louvière lijken ze een speciale manier van spelers aantrekken te hebben gevonden. Met Alexis Beka Beka, Lucas Bretelle, Théo Epailly en Mathis Riou hebben ze al vier versterkingen weten te halen in de Franse lagere regionen.

Nieuwe versterking voor La Louvière?

En op dat elan willen ze blijven verder gaan, want met Oucasse Mendy hebben ze opnieuw een parel uit de Ligue 2 op de radar staan. Volgens FootMercato is hij al onderweg naar De Wolven.

Oucasse Mendy is een 24-jarige rechtervleugelspeler die volgens Transfermarkt een marktwaarde heeft van 400.000 euro. Dat is zijn hoogste marktwaarde en dat heeft hij te danken aan een goed seizoen in de Ligue 2.

Transfervrij overkomen?

Het jeugdproduct van Marseille en Montpellier zou transfervrij kunnen overkomen van FC Martigues. Bij dat team was hij het afgelopen seizoen goed voor zes goals en een assist over alle competities heen - en dat in 32 wedstrijden.

Hij werd zo een sterkhouder in de Ligue 2. De speler kan ook centraal of links voorin worden uitgespeeld, waardoor hij de nodige flexibiliteit kan aan de dag leggen bij La Louvière.