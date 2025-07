Kan hij de verdediger zijn die Hasi nodig heeft? 'Anderlecht gaat op zoek naar versterking in de Ligue 1'

Anderlecht zou Etienne Youté van Havre nauwlettend in de gaten houden. Hij zou kunnen vertrekken voor ongeveer 5 miljoen euro bij Le Havre.

Étienne Youte, centrale verdediger van Le Havre, heeft geen gebrek aan interesse. Op 23-jarige leeftijd zou hij sneller dan verwacht een nieuwe start kunnen maken, ondanks zijn contract dat nog loopt tot 2026.

Zijn parcours blijft interessant: twee jaar bij de U19 van Inter Milan, gevolgd door een passage bij het B-team van Olympiakos voordat hij zich in de Ligue 1 vestigde. Anderlecht, Besiktas en Celtic Glasgow zouden geïnteresseerd zijn, volgens L'Équipe.

Le Havre is echter niet van plan hem zomaar te laten gaan. Er zou ongeveer 5 miljoen euro nodig zijn om hem te overtuigen, een bedrag dat sommige clubs ertoe kan aanzetten om na te denken.

De sportief directeur van Anderlecht, Olivier Renard, had een budget van ongeveer 3 miljoen euro genoemd voor zijn doelwitten, wat dit dossier zou kunnen bemoeilijken. Het is niet zeker of de Brusselaars gemakkelijk kunnen concurreren, tenzij er een verrassing of slimme overeenkomst is.

Youte heeft het afgelopen seizoen 28 wedstrijden gespeeld in de Ligue 1, waarvan 26 als basisspeler. Genoeg om te bewijzen dat hij klaar is voor een nieuwe uitdaging.