Marc Overmars moet zijn creativiteit ten volle aanspreken en... ook nog het onderste uit de kan halen

Marc Overmars is er niet de man naar om een uitdaging uit de weg te gaan. Het was 'makkelijk' toen hij nog over de ruggensteun van de miljoenen van eigenaar Paul Gheysens kon beschikken, maar deze zomer gaat hij heel creatief moeten zijn. En bij Antwerp gelooft iedereen dat hij dat kan.

Officieel heeft Antwerp momenteel een kern van 27 spelers, maar daar zitten heel wat jongeren bij die nog niet helemaal klaar zijn voor het grote werk. Antwerp moest er vorig seizoen al te veel op terugvallen en dat leidde toch tot kwaliteitsverlies. Janssen niet weg? Dat is misschien wel een zegen Overmars staat misschien wel voor de grootste uitdaging van zijn carrière: een kern herbouwen met middelen die hij helemaal zelf moet creëren. Dat gaat ook gepaard met tegenslagen. Het vertrek van Jelle Bataille was bijvoorbeeld niet ingecalculeerd. En hij had gedacht verder te staan met de uitgaande transfers van Senne Lammens, Zeno Van Den Bosch, Michel-Ange Balikwisha of Mahamadou Doumbia. De Nederlandse sportief directeur moet immers kiezen op welke posities hij straks geld wil en kan uitgeven. Daarbij lijkt de offensieve sector het belangrijkste. Vincent Janssen gaf vandaag ook al aan dat hij niet wil vertrekken, wat hem - ondanks dat zware contract - mogelijk niet slecht zal uitkomen. Janssen is een natuurlijke leider op en naast het veld. Hij brengt ook kwaliteit en voor de optelsom van die kwaliteiten moet je iets durven neerleggen. Achteraan creatief zijn Veel andere leiders zijn er immers niet meer te bespeuren. Net als centrumspitsen. Naast Janssen zijn er enkel Vande Plas (19) en Jesus David (18). Daar ga je het in de top van de JPL niet mee redden. Ook een linkerflankaanvaller zou geen overbodige luxe zijn, want Kerk, Hairemans, Urinboev en Valencia hebben allemaal een voorkeur voor rechts. Het middenveld lijkt wel genoeg gewapend en dus moet er achteraan creatief nagedacht worden. Daarom ook de testperiode voor Glenn Bijl, die al sinds januari zonder team zit. Wel een kwaliteitsvol profiel en bovenal gratis. Zo zouden er nog wel eens een paar de revue kunnen passeren. Overmars wil echter zo snel mogelijk wat miljoenen van een uitgaande transfer in handen hebben om echt aan de slag te kunnen. Er zou schot in de zaak zitten, maar u weet... Hij moet ook het onderste uit de kan halen...