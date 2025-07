OFFICIEEL: Andréas Hountondji (ex-Standard) heeft een nieuwe uitdaging beet en komt voormalige JPL-coach tegen

Het is officieel: Andréas Hountondji zal het komende seizoen in de Bundesliga spelen. De aanvaller heeft een contract getekend bij FC St. Pauli.

Andréas Hountondji heeft een nieuw avontuur gevonden. Na zijn uitleenbeurt aan Standard, werd de spits officieel weer een speler van Burnley, maar enkele dagen later wordt hij opnieuw uitgeleend.

De Beninse international maakt de overstap naar FC St. Pauli in de Bundesliga. Hij zal de kleuren van de Duitse club dragen gedurende het seizoen 2025-2026. Sinds dinsdag is hij officieel een speler van de club gevestigd in Hamburg en werd al gezien tijdens de training met zijn nieuwe team.

De doelpuntenmaker kwam aan in Luik tijdens de afgelopen wintermercato. Hij speelde in totaal 18 wedstrijden voor de Rouches, scoorde vier doelpunten en gaf twee assists. Zijn laatste wedstrijd met de Luikse club speelde hij op 17 mei tegen Dender.

"Ik ben erg blij om nu bij FC St. Pauli te zijn en de kans te hebben om in de Bundesliga te spelen. De gesprekken met de sportief directeur en de coach waren uitstekend; de club heeft een bijzondere aantrekkingskracht en ik wil bijdragen aan het behalen van een succesvol seizoen", legt de speler uit.

De eerste woorden van Alexander Blessin

Zijn coach is goed bekend in de Pro League, omdat hij Union SG tussen 2023 en 2024 trainde: Alexander Blessin. De Duitse tacticus deelde zijn mening over de nieuwe aanwinst: "Andréas maakt indruk met zijn goede timing in de diepte, zijn onberispelijke afwerking met beide benen, zijn natuurlijke aanwezigheid in de lucht en zijn zelfverzekerdheid. Hij brengt ook belangrijke kwaliteiten naar het spel zonder bal: hij speelt agressief, verandert snel van spel, identificeert snel druk-situaties en levert zo essentieel werk voor het team."