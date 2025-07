'Woensdag medische tests: KRC Genk heeft international helemaal beet'

Niets lijkt zijn transfer nog in de weg te staan. Tobias Lawal zal de opvolger worden van Mike Penders bij Genk.

KRC Genk moet volgend seizoen niet meer rekenen op doelman Mike Penders. Het Genkse jeugdproduct tekende na één speeldag al bij Chelsea vorig seizoen.

The Blues namen hem voor 20 miljoen euro over, maar leenden de keeper wel meteen één seizoen uit aan Genk. De Limburgers hadden hem graag nog even zien blijven, maar daar besliste Chelsea anders over. En dus moest Genk op zoek naar een nieuwe doelman.

We wisten dat er interesse was, maar volgens Het Belang van Limburg is het zeker: Tobias Lawal wordt de opvolger van Mike Penders. Hij neemt afscheid bij LASK.

De 25-jarige Oostenrijker was er aanvoerder, maar verruilt nu de club uit zijn thuisland in voor Racing Genk. Hij zou woensdag zijn medische tests afleggen, en dan zal zijn transfer ook afgerond worden.

Lawal werd in juni Oostenrijks international: hij debuteerde tegen San Marino. Zijn marktwaarde wordt op 2,5 miljoen euro geschat, maar hoeveel Genk betaalt is nog niet geweten.