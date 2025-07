In twee jaar tijd toptransfer naar Premier League voor Noah Sadiki: "Dat moet ik wel ontkennen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noah Sadiki heeft voor het eerst gereageerd op zijn overstap van Union naar het Engelse Sunderland. De 20-jarige middenvelder noemt zijn keuze "een weddenschap met zichzelf" en kijkt met veel enthousiasme naar zijn nieuwe avontuur.

De transfer ging razendsnel. Slechts twee dagen voor het uitlekken van het nieuws hoorde Sadiki van de interesse. “Ik probeerde mijn gsm zoveel mogelijk aan de kant te leggen", vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Er deden geruchten de ronde, maar ik wachtte gewoon op het verlossende telefoontje van mijn makelaar.” Na een ontmoeting met het bestuur van Sunderland was hij overtuigd. “Vanaf dan was ik verkocht.”

Hoewel ook clubs als Leeds en Frankfurt interesse toonden, en Wolfsburg genoemd werd in de media, sprak Sadiki enkel met drie clubs. “Ik heb nooit met Wolfsburg gesproken", verduidelijkt hij. “Sunderland bood een unieke kans. Ik wil mezelf testen in wat ik beschouw als de beste competitie ter wereld.”

De overstap markeert volgens hem een grote persoonlijke evolutie. “De Noah Sadiki die Anderlecht verliet, is niet meer dezelfde als degene die bij Union vertrok", klinkt het. Hij benadrukt dat hij nu met meer maturiteit en ervaring vertrekt. “Ik denk dat ik in België alles bewezen en gewonnen heb.”

Union toucheerde 17 miljoen euro voor de jonge middenvelder, met nog eens drie miljoen euro aan mogelijke bonussen. Sadiki zelf blijft nuchter onder het prijskaartje. “Ik weet alleen dat het héél veel geld is", lacht hij. “Trouwens, sommigen denken dat ik zelf ook nog een pak geld gekregen heb, maar dat moet ik toch ontkennen.”

Voor Sadiki begint binnenkort de voorbereiding met Sunderland. Hij kijkt er vooral naar uit om zich te meten met een hoger niveau. “De trainingen zullen uitwijzen waar ik sta. Maar ik ben er klaar voor.”