Kamer buigt zich over "racistische razzia" tijdens bekerfinale: er zullen gevolgen komen voor toekomst

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd dinsdag gesproken over de rellen die plaatsvonden voor de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht op 4 mei.

Aanleiding voor de hoorzitting was een gewelddadige aanval op een winkelier en zijn zoon in Molenbeek, los van de match zelf. Kamerlid Ridouane Chahid (PS) sprak over een “racistische razzia”.

In totaal vonden op verschillende locaties in Brussel incidenten plaats met supporters die vernielingen aanrichtten en vuurwerk afstaken. De politie moest meermaals ingrijpen.

De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin (MR), kondigde aan dat de Voetbalwet strenger zal worden toegepast en aangepast na de zomer.

De CEO van de Pro League, Lorin Parys, stelde voor om onder andere stadionverboden internationaal te laten gelden en technologie zoals biometrie te onderzoeken.

Voor dat laatste werd een studie aangevraagd bij de Universiteit Gent, met het oog op betere identificatie van relschoppers.