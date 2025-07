Thorsten Fink geeft duidelijk signaal af met kapiteinsband bij KRC Genk

KRC Genk heeft tijdens de oefenmatch tegen Paderborn een nieuw signaal uitgezonden: zodra Bryan Heynen er na dertig minuten afging, schoof de kapiteinsband door naar Matte Smets. De Bilzenaar is amper 21, maar krijgt nu officieel de derde plek in de rangorde achter Heynen en Patrik Hrošovský.

Trainer Thorsten Fink legt uit waarom. “Matte is al een natuurlijke leider", zegt hij in HBvL. “We willen hem dit seizoen nog meer verantwoordelijkheid geven zodat hij leert wat het betekent om kapitein te zijn bij een topclub.” De bedoeling is duidelijk: Smets voorbereiden op een prominente rol, nu én later.

Die promotie is geen cadeau maar het resultaat van constante impact op en naast het veld. Binnen de Genkse kleedkamer staat Smets bekend om zijn coaching, zijn voorbeeldige trainingsmentaliteit en zijn onverstoorbare houding in wedstrijden. Hij is voor Fink de logische ‘next in line’ na Heynen en Hrošovský.

Op hetzelfde moment toonde Hendrik Van Crombrugge zijn waarde. De doelman was tegen Paderborn de enige Genkie die de volle 90 minuten speelde. Met meerdere knappe reflexen hield hij zijn netten schoon, precies zoals eerder tegen Fortuna Sittard.

Intussen staat met Tobias Lawal een nieuwe concurrent onder de lat te trappelen, maar Van Crombrugge laat niet los. Zijn foutloze pre‑season benadrukt dat Fink straks een lastige knoop heeft door te hakken over de nummer één in doel.

Genk gaat zo het seizoen in met een duidelijk plan: jonge leiders kansen geven én ervaren krachten scherp houden. Smets’ promotie onderstreept die filosofie. Smets wordt al langer een heel mooie toekomst voorspeld.