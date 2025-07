Interesse op een ideaal moment voor alle partijen? 'Thorgan Hazard kan financiële toekomst verzekeren in Saoedi-Arabië'

Thorgan Hazard zal de komende weken moeten bewijzen dat hij zijn plaats bij RSC Anderlecht nog steeds waard is. Al heeft de flankaanvaller alternatieven. En die alternatieven hebben ook voordelen...

We schreven eerder al dat Thorgan Hazard na de voorbereiding niet zeker is van een basisplaats bij RSC Anderlecht. Meer zelfs: Besnik Hasi wil een soort voetbal spelen dat niet op het lijf van de 47-voudig Rode Duivel geschreven is.

Al bestaat de kans dat dat probleem zichzelf in de loop van de zomermercato zal oplossen. De naam van Hazard wordt namelijk gelinkt aan een transfer naar Saoedi-Arabië.

Moet Thorgan Hazard vrezen voor zijn basisplaats bij RSC Anderlecht?

Volgens Saoedische media is het Al Qadsiah FC die interesse toont in Hazard. De flankaanvaller kan in het Midden-Oosten ploegmaat worden van onder anderen Koen Casteels.

Het spreekt voor zich dat Hazard - en zeker in de huidige situatie - oren heeft naar het Saoedische voorstel. Het hoeft geen betoog dat de 32-jarige Belg zijn financiële zekerheid in één klap kan verzekeren.

Is dit hét ideale moment om Thorgan Hazard te verkopen?

Ook voor Anderlecht biedt de interesse een uitweg. Een vertrek van Hazard zou - naast een eventueel transferbedrag - eveneens de loonlast van de Belgische recordkampioen doen dalen.