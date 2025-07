PSV gaat voor ex-Standard-speler als opvolger van Bakayoko

PSV heeft Romaine Mundle in het vizier als mogelijke opvolger van Johan Bakayoko. De 22-jarige vleugelspeler, die momenteel uitkomt voor Sunderland, zou een interessante optie zijn voor de Nederlandse kampioen.

Mundle wordt gezien als een talentvolle speler die het niveau van Bakayoko kan benaderen. Mundle heeft een kort verleden in België, want hij speelde een halfjaar voor Standard Luik voordat hij de overstap maakte naar Sunderland. Bij Standard viel hij al op door zijn snelheid en dribbel, kwaliteiten die ook goed passen bij de speelstijl van PSV.

Ondanks de interesse van PSV wil Sunderland de jonge vleugelaanvaller niet zomaar laten gaan. De club is in gesprek met Mundle over een nieuw contract, ondanks dat zijn huidige verbintenis loopt tot medio 2028. Sunderland hoopt zo de interesse van PSV en andere clubs te temperen en hem langer aan zich te binden.

Mundle speelde vorig seizoen een belangrijke rol in de promotie van Sunderland naar de Premier League. In 24 wedstrijden in het Championship scoorde hij vijf keer en gaf hij twee assists. Zijn veelzijdigheid valt op: hoewel hij rechtspoot is, speelt hij vaak vanaf de linkerflank, wat hem extra waardevol maakt.

Bij PSV wordt gewacht op de verkoop van Johan Bakayoko voordat ze zich officieel voor Mundle melden. Bakayoko staat namelijk op het punt om de club te verlaten voor RB Leipzig, waarna PSV snel een opvolger wil aantrekken om de vleugelpositie te versterken.

Naast PSV hebben ook andere Europese clubs Mundle op de radar. Zijn jeugdopleiding bij Tottenham Hotspur en zijn recente prestaties maken hem tot een gewilde speler in de markt.