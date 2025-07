'Belgische profclub toont ambitie en haalt ex-speler Tottenham in huis'

Hebt u al gehoord van Timothy Eyoma? Indien niet, dan zou dat wel eens snel kunnen veranderen. De Britse jeugdinternational zou namelijk wel eens snel op weg kunnen zijn naar Lommel en zo een nieuwe stap zetten in zijn carrière.

Timothy Eyoma is een 25-jarige centrale verdediger, geboren in Londen. Hij kan ook op de rechtsachter worden uitgespeeld en heeft op dit moment volgens Transfermarkt een transferwaarde van 200.000 euro.

Dat was ooit meer, maar de speler zit op dit moment zonder club. Vorig jaar zat hij even in hetzelfde schuitje, maar toen werd hij opgepikt door Northampton, nadat hij eerder uitkwam voor Lincoln City.

Ondertussen zit Eyoma al aan 137 wedstrijden in de League One - de Engelse derde klasse. Hij heeft ook ervaring opgedaan in de Premier League 2 en speelde ook 25 wedstrijden in de Youth League.

Wat kan Eyoma in België?

Hij was in het verleden namelijk een jeugdproduct van ... Tottenham Hotspur. Daar vertrok hij in 2021 richting Lincoln City, nadat hij eerder al werd uitgeleend.

Nu zou hij transfervrij naar België kunnen komen. De Engelsman speelde in het verleden ook voor de Engelse jeugdploegen en lijkt klaar om een nieuw elan te geven aan zijn carrière. Om in de gaten te houden ...