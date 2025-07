Vier Belgische scheidsrechters buizen voor testen, primeur bij Supercup

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vier scheidsrechters zijn niet geslaagd voor hun verplichte testen in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. Refs Wim Smet en Lander Bultinck faalden op de fysieke proef en mogen voorlopig enkel als VAR worden ingezet.

Twee assistent-scheidsrechters haalden dan weer hun theoretisch examen niet en moeten zich eveneens herpakken vooraleer ze opnieuw op het veld mogen staan.

Ondanks die tegenvallers blijft het Professional Refereeing Department ambitieus. Tijdens de Supercup tussen Union en Club Brugge zal Lawrence Visser de wedstrijd leiden met een bodycam op zijn borst. Het is een opvallend experiment, mogelijk gemaakt doordat de Supercup onder de categorie ‘vriendschappelijk’ valt.

Het doel van de bodycam is duidelijk: meer transparantie in het scheidsrechtersvak. Net als op het voorbije WK voor clubs wil men de beelden gebruiken voor opleiding, communicatie en hopelijk ook het vertrouwen van fans in arbitrage verhogen.

Daarnaast willen Belgische scheidsrechters voortaan ook beslissingen kunnen toelichten in het stadion. Daarvoor is een formele aanvraag ingediend bij IFAB, de internationale spelregelcommissie. Die moet echter nog haar goedkeuring geven, dus voorlopig blijft het bij plannen.

Voor Laurence Visser wordt het niet zijn eerste ervaring met de bodycam. Ook vorig seizoen werd er tijdens een wedstrijd al geëxperimenteerd met het hulpmiddel. De beelden toen gaven unieke inkijk in de communicatie en beleving van de ref tijdens de wedstrijd.

De Belgische voetbalbond wil met deze initiatieven vooruitgang boeken op vlak van transparantie en professionalisering van de arbitrage. De komende weken moet blijken of ook IFAB zich achter deze vernieuwingen schaart.