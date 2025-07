Waarom Romelu Lukaku nu al goud waard is voor Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku heeft zich deze zomer weeral in het zweet gewerkt op Neerpede. Bij Anderlecht is hij altijd welkom, maar de fans kijken reikhalzend uit naar de dag dat hij zijn definitieve terugkeer aankondigt. Bij paars-wit willen ze daar echter geen tijd op kleven.

De impact van Lukaku is evenwel nu al voelbaar. Hoewel een terugkeer naar het Lotto Park niet voor meteen is, blijft de Rode Duivel een levende legende binnen de club. Sportief directeur Olivier Renard benadrukt hoe belangrijk Lukaku nog steeds is voor het project van paars-wit, ook al staat hij nog jarenlang onder contract bij een andere club.

Bij Anderlecht willen ze geen druk zetten op een precieze terugkeerdatum. Dat zou de verwachtingen alleen maar onrealistisch aanwakkeren. Toch is duidelijk dat de deur voor Lukaku altijd openstaat. De band tussen de spits en zijn jeugdclub is sterker dan ooit: hij volgt het reilen en zeilen van dichtbij en onderhoudt regelmatig contact met de clubleiding.

Renard maakt ook duidelijk dat Lukaku een rol speelt in de strategische communicatie van de club. Zijn naam en gezicht worden gebruikt om jonge talenten te overtuigen van het Anderlecht-project. “Rom” symboliseert de link tussen verleden en toekomst — een levende getuige van wat er mogelijk is als je in Neerpede doorbreekt.

Naast zijn status als boegbeeld, straalt Lukaku ook trots uit wanneer hij over Anderlecht praat. Net als Vincent Kompany blijft hij de club positief vertegenwoordigen, ook buiten België. Dat soort mond-tot-mondreclame is voor een opleidingsclub als Anderlecht van onschatbare waarde.

Zijn bezoeken aan het trainingscentrum van Neerpede, zijn aanwezigheid op sociale media en de occasionele berichten naar het bestuur en andere stafleden bevestigen zijn betrokkenheid. Lukaku leeft nog altijd mee met de club waar hij doorbrak als jonge puber.