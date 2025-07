'Deal komt plots heel dichtbij: verrassende Rode Duivel op weg naar Serie A'

Diego Moreira was de verrassing van de selectie van Rudi Garcia afgelopen juni en is daardoor een van de Belgen om volgend seizoen in de gaten te houden. De verdediger van Strasbourg zou deze zomer een stap vooruit kunnen zetten.

Ongeveer een maand geleden, spraken we over interesse van Atalanta Bergamo in Diego Moreira (20 jaar): de rechtsback van Racing Straatsburg, die een erg goed seizoen in de Ligue 1 achter de rug heeft (7 assists in 32 wedstrijden), zou in concurrentie zijn geweest met Keita Kosugi van Djurgardens voor de positie van linksback. Destijds had Atalanta informatie ingewonnen.

Moreira richting Italië

De zaken worden nu concreter, want een zeer betrouwbare bron spreekt opnieuw over de interesse van Atalanta in Moreira. Nicolo Schira, een Italiaanse journalist gespecialiseerd in de Serie A-mercato, bevestigt dat Atalanta Diego Moreira van dichtbij volgt.

Sommigen, verwijzend naar de Gazzetta dello Sport, spreken zelfs over een bedrag van 20 miljoen euro dat klaarligt om door Atalanta te worden neergelegd, maar het was voor ons onmogelijk om deze informatie terug te vinden in de befaamde Italiaanse krant met de roze pagina's.

20 miljoen euro

Maar één ding is zeker: de interesse is echt. Het blijft afwachten of het zal leiden tot een concreet bod en tot een transfer: met nog een jaar te gaan tot het Wereldkampioenschap van 2026, zal elke transfer zorgvuldig worden overwogen door Diego Moreira, die natuurlijk als doel heeft om zich bij de Rode Duivels te vestigen.

Moreira staat onder contract bij Racing Straatsburg tot 2029, wat de Elzasser club in een sterke positie plaatst. Gewaardeerd op 18 miljoen euro, zal de Belgisch-Portugese rechtsback waarschijnlijk niet vertrekken voor een lager bedrag.