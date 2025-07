DONE DEAL: Zulte Waregem toont ambities en haalt veelbelovende spelmaker in huis van club die Champions League speelt

Zulte Waregem wil er meteen staan in zijn eerste seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. Daartoe heeft het nu ook Serxho Ujka in huis gehaald. Dat is een 26-jarige spelmaker uit Albanië die overkomt van KF Egnatia.

"Essevee trekt Serxho Ujka (26) aan als nieuwe pion op het middenveld. De Albanees komt over van KF Egnatia en tekent een contract van 2 seizoenen + 2 jaar optie", aldus Essevee op haar webstek vrijdagavond. De rechtsvoetige middenvelder werd vorig seizoen kampioen met KF Egnatia en streed de voorbije weken voor een Champions League-ticket tegen Breidablik. Nadat hij eerder al 58 wedstrijden speelde voor FK Bylis en 108 keer het shirt van KF Laci aantrok, verzamelde hij 42 basisplaatsen bij de ploeg uit West-Albanië. Het voorbije seizoen had Serxho met 5 doelpunten en 11 assists een belangrijk aandeel in de titel. Ujka laat voor het eerst zijn thuisland achter zich en tekent een contract tot 2027 (+ 2 jaar optie) bij Essevee. Verschillende gesprekken gehad “Dit is mijn eerste buitenlandse avontuur, maar ik sta te popelen om eraan te beginnen”, vertelt Serxho op de website van Essevee.. “Ik had verschillende gesprekken met mensen binnen Essevee en kreeg een goed zicht op het project. Ik hoop om met mijn enthousiaste speelstijl mijn steentje daar te kunnen aan bijdragen.” “We zijn erg tevreden dat we Serxho konden overtuigen van ons project”, vertelt de sportieve cel. “Serxho is een middenvelder die goede offensieve cijfers kan voorleggen in combinatie met een sterk fysiek profiel dat nuttig kan zijn in de Jupiler Pro League.”