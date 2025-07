Ex-speler Mechelen en Lierse legt keuze uit voor ... Beerschot

Beerschot heeft versterking beet op het middenvelder. Glen Claes, die zonder club zat, tekende een week geleden voor één seizoen met optie op een extra jaar bij de Ratten. Na een eerste week met trainingen blikt hij alvast tevreden terug.

De Kielse Ratten versterkten zich een week geleden met Glenn Claes. Hij was einde contract bij Lierse en tekende voor één seizoen, met optie op nog een tweede jaar.

𝘎𝘭𝘦𝘯𝘯 𝘪𝘴 🟣⚪️.



De 31-jarige middenvelder was in het verleden actief bij onder meer RWDM, KV Mechelen en Lommel en heeft dus al heel wat ervaring opgedaan bij diverse ploegen op het hoogste niveau.

Nu wil hij met Beerschot nog eens de stap zetten naar dat hoogste niveau. De eerste trainingsweek kondigde zich alvast interessant aan, zoveel is duidelijk.

Keuze snel gemaakt

“Ik hoop vooral de lijn van vorig seizoen bij Lierse door te trekken naar het Kiel. Ik doel dan vooral op efficiëntie, zo nuttig mogelijk zijn voor de ploeg en mee beslissend zijn om de doelstellingen van de club voor de komende jaargang te behalen", aldus Claes in Gazet van Antwerpen.

“Beerschot is geen onbekende club voor mij. Waar we nu elke dag trainen ben ik opgegroeid als klein jongetje met Marc Noë als coach. Er is dus zeker en vast een link met de club vanuit persoonlijk perspectief. Toen Beerschot kwam aankloppen was de keuze snel gemaakt."