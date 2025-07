Akkoord gevonden: voormalige Standard-flop binnenkort naast Lukaku en De Bruyne

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

SSC Napoli staat op het punt een nieuwe doelman aan te werven, namelijk... Vanja Milinkovic-Savic. De Serviër, die niet overtuigde bij Standard, is een zeer zekere doelman geworden in de Serie A.

SSC Napoli beleeft een drukke transferperiode. De club is vastbesloten om haar titel goed te verdedigen en tegelijkertijd te streven naar een succesvolle campagne in de Champions League.

De club uit Zuid-Italië heeft de komst van Noa Lang en vooral die van Kevin De Bruyne, die vrij was na zijn vertrek bij Manchester City, eerder al officieel gemaakt. Dit om een geduchte aanvalslinie te vormen naast Romelu Lukaku.

Na zes eerste aanwinsten is Napoli nu op zoek naar een back-up voor Alex Meret, hun eerste doelman die zijn contract heeft verlengd tot 2027. In dat opzicht zou er een persoonlijke overeenkomst zijn bereikt.

Volgens transferexperts Fabrizio Romano en Nicolò Schira staat Napoli op het punt om Vanja Milinković-Savić te verwelkomen. Een naam die ongetwijfeld slechte herinneringen oproept bij de Standard-supporters, waar de Servische doelman teleurstelde tijdens zijn uitleenbeurt in 2019-2020 vanuit Torino.

Milinković-Savić heeft zich inmiddels bewezen als een betrouwbare doelman in de Serie A bij Torino. Hij heeft nu 158 optredens in de Italiaanse competitie. Hij zou een persoonlijke akkoord hebben bereikt met Napoli voor een contract tot 2029, met een extra jaar als optie.

De overeenkomst met Torino zou geen probleem moeten zijn, aangezien het contract van de 28-jarige doelman afloopt in juni 2026 en de optie voor een extra jaar niet is geactiveerd. De speler wilde een stap voorwaarts zetten in zijn carrière, en dat lijkt nu te gebeuren bij Napoli, waar hij hoopt te strijden voor een plaats tussen de palen.