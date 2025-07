'Jonge Belg (ex-Anderlecht en Beerschot) werd kampioen in het buitenland, maar neemt wel opvallende beslissing'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De jonge Simion Michez was in 2024 voor een aardig bedrag overgestapt van Beerschot naar Slavia Praag. Hij wist zich daar niet te vestigen en is uitgeleend voor het komende seizoen.

Simion Michez (23 jaar) was een veelbelovend jong talent bij Neerpede, maar door gebrek aan speeltijd bij Anderlecht koos hij ervoor om in 2023 over te stappen naar Beerschot. Daar speelde hij een sterk seizoen (37 wedstrijden, 8 doelpunten, 4 assists), wat de aandacht trok van Slavia Praag. Weinig speeltijd bij Slavia Praag In 2024 tekende Michez bij de Tsjechische topclub voor 2,5 miljoen euro. Zijn eerste buitenlandse ervaring werd echter een mislukking: de veelzijdige vleugelspeler speelde slechts 16 wedstrijden voor het eerste elftal van Slavia in iets meer dan een jaar (en 8 voor het B-team, met 3 doelpunten). Onder contract tot 2028, zal Michez proberen zijn carrière nieuw leven in te blazen in de Tsjechische eerste klasse: hij wordt officieel uitgeleend aan Sigma Olomouc voor het komende seizoen. Slavia blijft echter geloven in de voormalige Belgische U17-international, aangezien Olomouc geen aankoopoptie heeft. Speeltijd vergaren bij Olomouc De club benadrukt zelfs dat ze de mogelijkheid heeft om Simion Michez al tijdens de volgende wintertransferperiode terug te roepen. Nadat hij tot U17 niveau in Belgische jeugdteams heeft gespeeld, koos Michez voor Kameroen en werd opgeroepen voor de U20 en U23 door de Kameroense voetbalbond.