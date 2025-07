Nayel Mehssatou heeft een duidelijk doel bij Standard: "Ik heb erover gesproken met Marc Wilmots"

Nayel Mehssatou is een van de drie spelers die deze zomer van KV Kortrijk, dat gedegradeerd is, naar Standard zijn gekomen. De Chileense international heeft een doel.

Misschien wel de minst besproken goede deal van deze transferperiode: de ondertekening van Nayel Mehssatou (23 jaar) bij Standard is een mooie zet, waarmee Mircea Rednic een speler ter beschikking heeft die als middenvelder en verdediger kan spelen.

Mehssatou verzekerde tijdens de persconferentie, volgens L'Avenir, dat deze veelzijdigheid naar zijn mening een kracht is. Een kracht die hem zal helpen om speeltijd op te bouwen en hopelijk weer in het Chileense nationale team te komen.

"Natuurlijk, ik heb er zelfs met Marc Wilmots over gesproken. Standard is in Chili bekend, omdat veel Zuid-Amerikanen hier zijn geweest", zegt Mehssatou, die al bijna 2 jaar niet meer is opgeroepen maar toch 8 interlands heeft gespeeld.

"Er komt binnenkort een nieuwe bondscoach en ik hoop hem te kunnen overtuigen", geeft de voormalige speler van Neerpede toe. Chili heeft net een moeilijke periode doorgemaakt en is nu al uitgeschakeld voor de kwalificatie voor het WK van 2026.

Nayel Mehssatou had ook de kleuren van andere landen kunnen verdedigen, zoals natuurlijk België, waar hij in de U18 heeft gespeeld. "Ik was eerder opgeroepen door Chili bij de U17, daarna, nadat ik niet meer was geselecteerd voor de Belgische beloften, werd ik weer opgeroepen door Chili. De keuze was niet moeilijk, mijn moeder is er blij mee. Mijn vader zou graag willen dat ik voor Marokko kies, maar hij steunt me", besluit de speler van Standard.