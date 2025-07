🎥 Lize Feryn en Aster Nzeyimana komen met zeer emotionele video en krijgen meteen veel steun

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lize Feryn en Aster Nzeyimana hebben in 2025 te maken gehad met een persoonlijke tegenslag. Daarop zijn ze dit weekend nog een keertje teruggekomen met een toch wel pakkende video op hun Instagram-profielen.

Lize Feryn had een paar maanden geleden in een podcast al eens verteld over het feit dat zij en Aster Nzeyimana normaal gezien deze zomer een eerste kindje zouden mogen verwelkomen.

De zwangerschap werd echter afgebroken - zoals veel mensen wel tegenkomen in hun leven. Normaal gezien was het kindje voorzien voor 19 juli 2025. En dus deelden Aster en Lize de video op hun profiel van het moment dat ze te weten kwamen dat ze in verwachting waren.

Pijnlijke, maar knappe video

"Als de natuur het zo gewenst had, zouden wij vandaag ons kindje mogen verwelkomen. Dat voelt toch wat speciaal. Het is helaas niet gelopen zoals we hoopten, maar toch kan ik niet anders dan met een vol hart en grote glimlach terugkijken naar dit moment!"

"Te mooi om niet te delen. En ik weet: de volgende keer zal ons geluk even groot zijn! En zullen we nog klaarder zijn om dat boeleke in ons leven te hebben", aldus Feryn op haar Instagram-profiel.

Meteen kwamen er boodschappen van heel wat andere bekende Vlamingen op de post. Dina Tersago, Mathieu Terryn, Dries Mertens en vele anderen reageerden al.