Basiself Fink mét verrassing: miljoenentransfer op de helling? 'Topkandidaat haakt af'

KRC Genk speelde op zaterdagavond zijn laatste oefengalop tegen Rayo Vallecano. Dat leverde heel wat interessante zaken op. En de basiself van coach Thorsten Fink verraadde hier en daar toch ook wel wat.

Stilaan lijkt een basisploeg zich ook af te tekenen bij Fink richting de start van de competitie. Van Crombrugge stond in doel, onder meer Karetsas, Oh en Sor kregen hun kans - Tolu lijkt te gaan vertrekken en speelde niet in de basiself.

Hoeveel moet El Ouahdi kosten volgens KRC Genk?

El Ouahdi deed dat wél nog. En dus lijkt hij er bij de start van de competitie alvast nog te zijn voor KRC Genk. Een toptransfer zat er nochtans aan te komen, maar tot dusver is er nog geen deal gesloten.

De Limburgers willen namelijk de nodige miljoenen ontvangen voor El Ouahdi en daarmee schrikken ze een aantal gegadigden in ieder geval al af tot dusver.

Wolfsburg haakt af

AC Milan, Benfica, Wolverhampton, Stade Rennes, OGC Nice en recentelijk ook Wolfsburg toonden al interesse. Die laatsten leken te willen doorpakken, maar hebben ondertussen volgens Duitse media alweer afgehaakt omwille van de vraagprijs.

Zakaria El Ouahdi staat sinds 2023 onder contract bij Genk. Toen werd hij voor 2,5 miljoen euro weggekocht bij RWDM Brussels. Nu zou hij (meer dan) twaalf miljoen euro opleveren voor De Smurfen.