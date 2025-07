Domper voor Anderlecht: transfertarget kiest andere club

Anderlecht grijpt naast een transfertarget. Gabriel Misehouy kiest voor een uitleenbeurt bij het Griekse Aris FC.

Anderlecht was al actief op de transfermarkt, maar dan wel alleen op inkomend vlak. Er moeten namelijk nog heel wat spelers vertrekken bij paars-wit. Besnik Hasi nam er maar liefst 35 mee op stage.

Een belangrijke naam die nog een mooie transfer kan maken is Mario Stroeykens. De Brusselaars hadden al een opvolger in gedachten, maar daar zullen ze naast grijpen.

Het gaat om Gabriel Misehouy. Enkele weken geleden raakte bekend dat Anderlecht interesse in hem had. Er waren gesprekken over een uitleenbeurt met optie tot koop.

Maar daar komt niets van in huis. Transferexpert Sacha Tavolieri meldt zondag dat Anderlecht vernomen heeft dat Misehouy voor een ander avontuur zal kiezen.

De 19-jarige Nederlander van Girona zal uitgeleend worden aan het Griekse Aris FC. Anderlecht verwachtte op zijn beurt ook al een verkoop van Stroeykens, wat nog niet is gebeurd.