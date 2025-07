"Hij zal nooit Usain Bolt worden, maar ...": Olivier Renard spreekt over dé verrassing van voorbereiding Anderlecht

4263

Vier doelpunten tegen MVV Maastricht. Van adelbrieven gesproken: Luis Vazquez heeft tijdens de voorbereiding zijn kunnen laten zien bij Anderlecht. Zal hij in een officiële wedstrijd kunnen bewijzen dat hij in goede vorm is?

Luis Vazquez heeft al laten zien aan Besnik Hasi dat er rekening met hem gehouden moet worden in de komende maanden. Gisteren bevestigde de Argentijnse aanvaller zijn ambities door een hattrick te scoren tegen MVV Maastricht. Stevige adelbrieven voor Vazquez Na twee seizoenen in de schaduw van Kasper Dolberg (die tegelijk met hem bij Lotto Park aankwam), is Vazquez uit de voorbereiding met tien doelpunten gekomen. Zal er echte concurrentie zijn voor de positie van nummer negen? Olivier Renard sprak over zijn situatie in Het Nieuwsblad: "Hij zal nooit Usain Bolt zijn, maar hij heeft een neus voor doelpunten. Zijn grootste probleem is dat hij voortdurend wordt vergeleken met Kasper Dolberg. Dat is het laatste wat je moet doen. Met Luis moet je gewoon een ander soort voetbal spelen". Het seizoen van de laatste kans voor Luis Vazquez? Feit is dat de twee aanvallers totaal verschillende profielen hebben. Waar de Deen het spel maakt als hij de bal aan zijn voeten krijgt, heeft zijn Argentijnse collega absoluut voorzetten nodig om gevaarlijk te zijn, bij voorkeur met één balcontact. Waarschijnlijk moet je Luis Vazquez nooit vragen om terug te komen om te combineren of om het Lotto Park te betoveren met champagnevoetbal. Maar is het niet interessant om een kern samen te stellen met verschillende profielen om verschillende situaties aan te pakken? Daar zal Anderlecht dit seizoen nog steeds aan vasthouden om te proberen te bewijzen dat de 4,5 miljoen euro die voor hem zijn betaald niet een totale mislukking bleken.