Nicky Hayen komt met nieuws over Ardon Jashari: "Het is heel helder voor ons..."

Komt Ardon Jashari nog in actie voor Club Brugge? Het is een vraag die de laatste tijd vaak gesteld wordt. Coach Nicky Hayen kwam voor de Supercup met wat meer informatie.

Het dossier van Ardon Jashari blijft maar duren. De middenvelder van Club Brugge wil enorm graag naar AC Milan, maar Club lijkt hem niet te willen laten gaan. Jashari speelt het zelf hard en traint nu niet mee.

Hij stuurde ook zijn kat toen de ploegfoto werd gestuurd. Logischerwijs werd hij dus ook niet opgenomen in de selectie voor de Supercup. Coach Nicky Hayen liet zich uit over de situatie voor de match.

"Het is nu een situatie die heel duidelijk gesteld is. Normaal gezien zal hij maandag gewoon weer meetrainen", wist hij te zeggen bij DAZN.

"Tot dan krijgt hij tijd van de club om te zien wat mogelijk is en wat niet. De club kwam met een heel duidelijk statement naar de staf toe, nu is het heel helder voor ons."

"Maar in het voetbal kunnen dossiers heel moeilijk zijn, en dit is zo'n complexe situatie. Ik heb al het vertrouwen in de club dat ze dit op een correcte manier afhandelen. Welke richting het ook uitgaat. We zien wel wat het eindresultaat gaat zijn", besluit Hayen.