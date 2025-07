📷 Italianen voeren de druk op: Ardon Jashari prijkt groot op voorpagina, in shirt van AC Milan

Rond Ardon Jashari laait het transfervuur weer op. De middenvelder wil koste wat het kost naar AC Milan, terwijl Club Brugge hardnekkig blijft weigeren. Intussen mengt ook La Gazzetta dello Sport zich.

Nadat het even wat stiller was rond Ardon Jashari, wordt het plots terug in heet in zijn dossier. Hij was er zondag logischerwijs niet bij toen Club Brugge de Supercup won.

Voor de wedstrijd, die het nieuwe JPL-seizoen naar goede gewoonte aftrapt, zei Club Brugge-coach Nicky Hayen dat Jashari op maandag opnieuw zou moeten trainen. Eerder ging hij al niet mee op stage en weigerde hij ook mee op de ploegfoto te staan.

Het is voor Jashari duidelijk: de middenvelder wil koste wat het kost naar AC Milan. Alleen verlengde hij zijn contract afgelopen seizoen nog tot 2029 en wil Club hem niet laten gaan. Toch niet tegen de prijs die Milan nu biedt.

In Italië gooide de grootste sportkrant van het land, La Gazetta dello Sport, nog wat olie op het vuur. Dit deden ze door in het groot een foto van Jashari, bewerkt in een shirt van AC Milan, op de voorpagina te zetten.

De titel was duidelijk: "Milan vliegt naar jou." Maar de krant gaat verder: "De tijd is gekomen om de deal voor het talent uit België af te ronden." We zullen de komende dagen ongetwijfeld het vervolg weten... Club wil duidelijkheid, Jashari ook.