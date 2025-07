Anderlecht ziet alweer 'ruwe diamant' naar Genk vertrekken

Een jong talent van Anderlecht verlaat de club om elders zijn ontwikkeling voort te zetten. Elias Gonzalez Fernandez heeft getekend bij Genk.

Elias Gonzalez Fernandez, opgeleid bij Anderlecht, heeft besloten om voor een nieuwe uitdaging te kizen. De jonge doelman heeft zijn allereerste profcontract getekend bij KRC Genk.

Hij heeft voor drie seizoenen getekend en zal zijn opleiding voortzetten in de jeugdteams van de club. Hij is slechts 15 jaar oud, maar Genk gelooft sterk in hem.

Koen Witters, Manager Goalkeeping bij Genk, was erg lovend. "Elias is een ruwe diamant. Hij beschikt over een stevig fundament om op verder te bouwen. Aan al zijn kwaliteiten moet nog geschaafd worden, maar hij is enorm gemotiveerd en leergierig."

Als Belgisch international bij de U15 begint Elias naam te maken. Rustig op de lijn, snel bij zijn uitkomen, hij laat "zeldzame" kwaliteiten zien voor zijn leeftijd. Genk wil hem de beste voorwaarden bieden om vooruitgang te boeken.

De Limburgse club heeft talenten zien passeren zoals Thibaut Courtois en Mike Penders. Elias hoopt dit pad te volgen. Hij start het seizoen bij de U16.