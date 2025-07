'Westerlo en OH Leuven komen uit bij dezelfde aanvaller'

Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League staat voor de deur, maar bij heel wat clubs heerst nog werk aan de winkel. Heel wat selecties zijn nog niet compleet, en dus belooft de transferzomer nog pittige weken.

Vooral op de Franse markt speuren Belgische clubs momenteel intensief naar versterkingen. Daarbij botsen ze geregeld op dezelfde namen, zeker nu de vijver waarin gevist wordt vrij klein blijkt.

Eén van die namen is Malick Mbaye, een 21-jarige flankaanvaller die vorig seizoen indruk maakte bij Amiens. In twaalf wedstrijden in de Ligue 2 was hij goed voor vijf doelpunten en drie assists – cijfers die snel de aandacht trokken.

Mbaye staat onder contract bij FC Metz, maar de kans op speelminuten lijkt er klein. Hij keerde deze zomer terug na zijn uitleenbeurt, maar kijkt daar voorlopig vooral tegen de bank aan.

Westerlo en OH Leuven willen daar van profiteren. Beide clubs zoeken nog snelheid en creativiteit op de flanken en zien in Mbaye een betaalbare én explosieve optie voor de korte termijn.

Wie de Senegalees weet te overtuigen, zou er weleens een goeie deal aan kunnen overhouden. De transferstrijd is begonnen.