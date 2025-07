Besnik Hasi heeft het 'gepamper' afgeschaft bij Anderlecht: bepaalde spelers moeten wennen aan 'de harde hand'

Brian Riemer beschermde zijn spelers ten alle koste en David Hubert ging vriendschappelijk met hen om. Onder Besnik Hasi is dat allemaal niet meer het geval. De Albanese coach is nooit gewend geweest om gepamperd te worden als speler en heeft de intentie om de spelers 'harder' te maken.

Voor veel jongens is het een aanpassing, want veel jonge gasten hebben nog nooit zo'n coach gehad. Iemand die hen met duidelijke woorden op hun fouten wijst en hen meteen ook verantwoordelijk stelt. Hasi is geen trainer die vrienden in zijn spelersgroep maakt.

Hazard begreep de boodschap, Hey heeft het nog wat moeilijk ermee

En daarbij gaat hij te werk zonder rekening te houden met naam of faam. Naar verluidt was Thorgan Hazard er toch hard mee bezig dat hij op training het verwijt kreeg dat hij niet voluit ging en dat hij de status van invaller zou krijgen omdat hij fysiek niet ver genoeg stond. Bij Thorgan werkte het, want tegen Westerlo liep hij zich de pleuris uit het lijf.

Anderen hebben het er veel moeilijker mee. Lucas Hey bijvoorbeeld. In Denemarken werd hij op handen gedragen en met David Hubert vond hij een coach die hem met zachte hand behandelde om hem op zijn gemak te doen voelen. De 22-jarige verdediger krijgt nu regelmatig harde woorden te horen en moet zich daaraan aan aanpassen.

Maar bij Anderlecht zijn ze blij dat er iemand is die de lat voor iedereen een stuk hoger legt. Olivier Renard doet er alles aan om de concurrentie aan te scherpen en het zullen diegenen zijn die mee willen in de ideeën van Hasi die zullen spelen.

Daarbij is er één vereiste: elke speler die hoopt op het veld te staan zal fysiek 100 procent moeten zijn en dat ook op training bewijzen. Wie er de kantjes afloopt, mag zich verwachten aan een donderpreek en een plaatsje in de tribune.

Llansana het voorbeeld, Hatenboer nog werk

Hasi wil het DNA van Anderlecht terugbrengen, maar dat moet afgestemd worden op het moderne voetbal. Dat betekent hoge druk en een defensie die op de middenlijn acteert. Bij balverlies moeten er dus heel wat meters afgelegd worden.

Daarom dat Enric Llansana - de man die blijkbaar drie longen heeft - al in de bovenste schuif ligt. Naar wat we horen zal Cédric Hatenboer wel 'zijn tenen moeten uitkuisen'. Hasi verwacht qua intensiteit en fysieke présence meer van hem. Dat wordt trouwens nog een geval om in het oog te houden, want met de ontwikkeling van De Cat en ook nog Saliba...