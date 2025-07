Er is nog werk aan de winkel bij KV Mechelen ... en dit weekend komt Club Brugge al op bezoek

KV Mechelen begon met een puntendeling aan het seizoen in de Jupiler Pro League. De 1-1 viel laat voor Zulte Waregem, maar bij Malinwa waren ze ook niet te beroerd om toe te geven dat een puntendeling geen karige beloning was. Er is nog werk aan de winkel.

Tot aan de 0-1 was KV Mechelen bijwijlen dwingend, maar na de voorsprong werd steeds meer achteruit gekropen. Zeker in de tweede helft speelden ze volgens coach Fred Vanderbiest in 'overlevingsmodus'.

Op de omschakeling kwamen ze een paar keer nog piepen, maar de 0-2 viel niet. En dan wisten ze bij Mechelen dat het nog altijd kan gebeuren en dat je het deksel op de neus kan krijgen. Wat ook gebeurde in minuut 99.

De bal aan Zulte Waregem gelaten

"We hebben de bal te veel aan Zulte Waregem gelaten", vond ook de T1 van Mechelen. "En als ze vroeger de gelijkmaker kunnen scoren, dan gaan ze er misschien nog op en over. Verdedigend stond het oké bij ons, maar aanvallend aan de bal moet het beter."

Niet dat Vanderbiest niet geprobeerd heeft. Hij probeerde verschillende veldbezettingen, deed wissels en probeerde de match opnieuw te doen kantelen. Dat zat er echter niet in.

Verdedigend stond het goed

Achteraan vielen de ongelukkige Halhal en zeker Zekri (no pun intended) positief op, terwijl Belghali andermaal bewees dat hij klaar is voor een stap hogerop naar KRC Genk - hem gaan ze dan zeker missen bij Mechelen.

Er is hier en daar nog wat werk aan de winkel. Zaken die volgende week in de eerste thuiswedstrijd tegen Club Brugge misschien nog niet zijn weggewerkt. "Maar misschien is Club Brugge ook nog niet klaar en is het dan net een goede zaak om nu tegen hen te mogen spelen?" Binnen enkele dagen weten we meer ...