Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Hij deed werkelijk niks mis"

Hein Vanhaezebrouck zag hoe Anderlecht dit weekend met 5-2 won van KVC Westerlo. Hij was vooral onder de indruk van Nathan De Cat.

Hein Vanhaezebrouck heeft genoten van het eerste JPL-weekend. De voormalige trainer van onder meer KAA Gent en Anderlecht werd gecharmeerd door één speler in het bijzonder: Nathan De Cat.

"Hij was gewoon fantastisch", zegt Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. "Het was zijn eerste basisplaats in de eerste ploeg, maar hij deed werkelijk niks mis." Maar hij weet ook dat er opgepast moet worden. Tegenwoordig worden jonge talenten nogal snel de hemel ingeprezen.

"We moeten voorzichtig zijn, ik weet het, want het was ‘maar’ tegen Westerlo en het gevaar bij Anderlecht is altijd dat het publiek direct op de stoelen gaat staan voor jonge spelers. Maar als hij deze lijn kan doortrekken, zijn er al heel wat problemen opgelost."

Vanhaezebrouck zegt dat De Cat hem wat doet denken aan Arthur Vermeeren. Die brak ook al snel door bij Antwerp. "Het zijn geen exact dezelfde types, maar ook De Cat speelt verticaal en zet goed druk vooruit. Nogmaals: ik wil de verwachtingen niet te hoog leggen. Maar ondanks de komst van mannen als Llansana en Saliba zou híj weleens de beste zomertransfer kunnen zijn."

"In ieders gedachtegang was hij nog bankzitter, maar ik denk nu al: dat zou dit seizoen al een titularis kunnen worden. Ik zou ook zeggen aan Besnik Hasi: wees niet bang om hem te blijven brengen. Hij is 17 jaar, maar als ze klaar zijn, zijn ze klaar. De Doku’s, Lokonga’s, Fofana’s, noem maar op, Saelemaekers, Fernandez-Pardo: ze toonden dat ze kwaliteit hadden, dus gaf ik hen kansen", besluit de voormalige coach.