Het dilemma van Besnik Hasi met Thorgan Hazard: intrinsiek nog altijd beter dan Mario Stroeykens

Thorgan Hazard heeft tegen Westerlo opnieuw van zich laten horen. Met twee doelpunten en een sterke prestatie bewees de 32-jarige middenvelder dat hij nog altijd een belangrijke rol kan spelen bij Anderlecht. De vraag is: lukt hem dat ook week na week?

In de voorbereiding en in het begin van het seizoen leek Hazard weggedeemsterd in de hiërarchie. Op links gaat de voorkeur naar Angulo en Kanaté, op rechts naar Degreef, en op de 10 kreeg Mario Stroeykens de voorkeur. Toch veranderde het beeld volledig na zijn optreden tegen Westerlo.

Twijfels

De voorbije maanden waren niet eenvoudig. Hazard keerde terug van een zware kruisbandblessure en had het moeilijk om zijn niveau weer te halen. In de Champions’ play-offs en bekerfinale kon hij zijn stempel niet drukken. Dat zorgde voor twijfel, zowel extern als intern.

Toch is hij fysiek weer in orde en lijkt hij opnieuw in ‘competitiemodus’. Zijn prestaties op training overtuigden de staf, en tegen Westerlo bewees hij dat hij opnieuw beslissend kan zijn. Zijn intrinsieke kwaliteiten staan buiten kijf. Mogelijk gaat niet iedereen het er mee eens zijn, maar momenteel is hij nog steeds beter en beslissender dan Mario Stroeykens als hij volledig fit is. Stroeykens heeft nog een grote progressiemarge, maar mist nog die ervaring.

Hazard is een atypische speler in Hasi’s systeem. De coach houdt van snelheid, verticale impulsen en discipline, vooral op de flanken. Hazard is eerder een vrije geest, die zich graag tussen de linies beweegt en minder houdt van rigide tactische instructies.

Daarom lijkt zijn toekomst bij Anderlecht vooral op de nummer tien-positie te liggen. Mocht Stroeykens deze zomer nog vertrekken, dan opent dat mogelijks de deur voor een basisplaats.

Geen enkele ambitie om naar het Midden-Oosten te trekken

Over interesse uit Saoedi-Arabië hoeft voorlopig niet gepraat te worden. Hazard heeft geen ambitie om naar het Midden-Oosten te trekken. Hij wil dicht bij zijn gezin blijven en zijn vier dochters niet uit hun vertrouwde omgeving halen. Een vertrek lijkt dus weinig waarschijnlijk.

Bovendien is hij gelukkig bij Anderlecht. Hij heeft nog een contract tot 2026 en wil zich bewijzen in België. De club rekent, gezien zijn loon, ook op een sterk seizoen van hem. Zijn prestatie tegen Westerlo is een eerste, belangrijke stap.

Hazard toonde dat er nog genoeg klasse in zijn benen zit. Als hij fit blijft én beslissend kan zijn, is hij zonder twijfel een meerwaarde voor dit Anderlecht. Nu is het aan hem om die lijn door te trekken.