Jelle Vossen staat er altijd op speeldag 1: de fabelachtige cijfers zeggen alles

Jelle Vossen bezorgde Zulte Waregem op speeldag 1 meteen een puntje met een penaltytreffer in minuut 100 tegen KV Mechelen. Het is al lang niet meer de eerste keer dat de targetman een doelpunt maakt op speeldag 1.

Jelle Vossen heeft er al een heel erg rijke geschiedenis en carrière opzitten. Hij speelde voor KRC Genk, Cercle Brugge, Middlesbrough, Burnley, Club Brugge en Zulte Waregem.

Daarmee heeft hij ook veel ervaring in de Jupiler Pro League opgedaan - al werd hij vorig jaar kampioen én topschutter in de Challenger Pro League. Alles bij elkaar zit hij al ruim voorbij de 200 doelpunten voor al zijn clubs: 237 goals en 63 assists in 618 matchen over alle competities heen.

Met zijn werkethiek en fysieke paraatheid slaagt hij er ook vaak in om er op speeldag 1 meteen te staan. Het was dit seizoen niet anders met zijn laat doelpunt tegen KV Mechelen.

In 2010-2011 scoorde hij twee keer voor Genk tegen Beerschot in een 2-1 overwinning, twee jaar later maakte hij de 3-3 tegen Cercle Brugge op de openingsspeeldag en nog een jaar later maakte hij de 1-0 in een 3-0 overwinning tegen Oostende.

Al tien goals op eerste speeldag

Voor Club Brugge maakte hij in 2018-2019 een hattrick tegen KAS Eupen in een 5-2 zege, voor Essevee in 2021-2022 de 1-1 tegen OH Leuven en nu dus ook de gelijkmaker tegen KV Mechelen. Alles samen scoorde hij in zes verschillende seizoenen dus negen keer op de eerste speeldag, goed voor acht punten extra voor zijn respectievelijke teams.

En dan moeten we er voor de volledigheid ook nog zijn goal tegen Francs Borains op speeldag 1 in de Challenger Pro League twee jaar geleden bij nemen. Bijzondere cijfers die andermaal bewijzen dat Vossen van groot belang is.