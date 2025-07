Versterking? Nee, een nieuw vertrek voor Ivan Leko bij KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ivan Leko had graag gezien dat de inkomende transferperiode van KAA Gent wat sterker verliep. Toch is er nu een nieuw vertrek aangekondigd door de club.

Ivan Leko heeft lange tijd alleen kunnen rekenen op Wilfried Kanga als enige zomeraanwinst van KAA Gent. Sindsdien zijn Siebe Van der Heyden en Hatim Essaouabi gekomen om de verdediging te versterken, terwijl Kjell Peersman is aangetrokken om concurrentie te bieden in het doel.

Het blijft echter moeilijk om het vertrek van Tsuyoshi Watanabe, Archie Brown, Jordan Torunarigha, Andrew Hjulsager, Pieter Gerkens en Nurio Fortuna op te vangen. Met het seizoen dat al begonnen is, bleef Leko om versterking vragen.

Daisuke Yokota wordt verhuurd met aankoopoptie aan Hannover

Maar deze dinsdag heeft Gent een vertrek officieel gemaakt op haar website. Japanner Daisuke Yokota wordt uitgeleend aan Hannover 96 tot aan het einde van het seizoen, met een aankoopoptie.

Aangekomen in de winter van 2024, heeft de 25-jarige speler zich nooit echt weten te vestigen in de Planet Group Arena. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan FC Kaiserslautern, waar hij vier doelpunten scoorde en drie assists gaf in 25 wedstrijden.

Hij gaat dus een nieuwe uitdaging aan in Duitsland, die definitief kan worden als Hannover 96 besluit de aankoopoptie te lichten. Het bedrag is niet bekendgemaakt.