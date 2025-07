Patrick Goots zegt welke ploeg zal uitpakken met de verrassing van speeldag 2 in de JPL

Patrick Goots, voormalig topschutter en analist, gelooft dat KV Mechelen vrijdag kan verrassen tegen Club Brugge. Na een laat gelijkspel op de openingsspeeldag, ziet hij voldoende aanknopingspunten om positief vooruit te blikken.

Bittere nasmaak na openingsmatch

KV Mechelen begon het seizoen met een uitwedstrijd waarin het pas in de 97ste minuut een doelpunt slikte na een VAR-interventie. Goots begrijpt de frustratie: “Een punt op verplaatsing is nooit verkeerd, al is het natuurlijk wel zuur om in de 97ste minuut zo’n VAR-fase tegen te krijgen”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen. Toch ziet hij ook mentale veerkracht in de ploeg.

Vertrouwen tanken voor de topper

Volgens Goots zou een overwinning op de openingsspeeldag een boost hebben gegeven richting de confrontatie met Club Brugge. “Met drie punten op zak is het toch altijd net iets prettiger toeleven naar een topper tegen Club Brugge,” zegt hij. Toch gelooft hij dat Malinwa ook zonder die zege voldoende motivatie heeft.

Club Brugge niet ongenaakbaar

Goots wijst erop dat Club Brugge tegen Genk niet overtuigde en zelfs afhankelijk was van doelman Simon Mignolet. “Club had tegen Genk een sterke Mignolet nodig,” benadrukt hij. Dat biedt hoop voor KV Mechelen, dat in eigen huis altijd een extra versnelling lijkt te vinden.

Achter De Kazerne als troef

De thuismatch wordt gespeeld in het vertrouwde Achter De Kazerne, een stadion dat bekendstaat om zijn sfeer en intimiderende karakter. Goots gelooft dat de supporters een belangrijke rol kunnen spelen. “Met de fans achter zich kan KV Mechelen boven zichzelf uitstijgen,” stelt hij. “Ik sluit zeker niet uit dat KV vrijdag kan stunten tegen Club.”

Realisme met een vleugje bravoure

Hoewel Goots zijn voorspelling met nuance brengt, is zijn vertrouwen in KV Mechelen duidelijk. Hij kent de ploeg en weet dat ze in staat zijn tot verrassingen. “Het wordt geen makkelijke opdracht, maar onderschat Malinwa niet,” besluit hij. Vrijdag kan zomaar een avond worden waarop de underdog het script herschrijft.