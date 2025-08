Gefrustreerde Hans Vanaken is duidelijk na nederlaag tegen KV Mechelen: "Goedkope penalty"

Club Brugge verloor zijn tweede competitiewedstrijd met 2-1 van KV Mechelen. Hans Vanaken was gefrustreerd na afloop.

Geen 6 op 6 voor Club Brugge. De troepen van Nicky Hayen verloren met 2-1 van KV Mechelen, dat profiteerde van een strafschop en een knap doelpunt van Mrabti.

"We waren dominant en kwamen tegen een laag blok te staan. Dat is niet makkelijk om te ontwrichten. We kregen genoeg mogelijkheden om de match te winnen, al kwam het niet tot de grootste kansen voor ons. Die bal moet een keer goed vallen, maar dat gebeurde jammer genoeg niet", vertelde Club-kapitein Hans Vanaken bij DAZN.

Hij liep er wat gefrustreerd bij, maar daar heeft hij een uitleg voor. "Je kent mij, hè. Als er dingen bepaald worden die boven onze hand liggen, dan kun je daar moeilijk iets tegen doen. Dat frustreert soms en dat is logisch", klinkt het. En over wat het dan gaat? "Dat weet iedereen goed genoeg, denk ik."

De aanvoerder had het hierbij dus over de scheidsrechter en de strafschop. "Ik moet de beelden nog zien, ik zag dat het tegen zijn hand was. Hoe zijn hand gepositioneerd was, geen idee. Maar als we spreken van goedkope penalty's, dat die eruit moeten, dan denk ik dat dit er ook eentje was."

Maar Vanaken onthoudt ook enkele goede zaken. "Het dominante, het blijven zoeken naar openingen en mogelijkheden. Dat deden we 90 minuten lang. Op counters moeten we soms beter verdedigen. Die tweede komt heel belachelijk. We hebben er alles aan gedaan, op naar woensdag."