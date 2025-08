Na Tielemans, Onana en Dendoncker nog een vierde Rode Duivel naar Aston Villa?

Leander Dendoncker drie jaar geleden, Youri Tielemans in 2023 en Amadou Onana afgelopen zomer: zal Aston Villa een vierde zomeraankoop doen met een zwart-geel-rood tintje? Het is zeker mogelijk, want er zijn de nodige geruchten rond Loïs Openda.

Sacha Tavolieri schrijft dat The Villans zeker een optie zijn voor de spits van Leipzig. Sterker nog, hij gaat nog verder door te uitleggen dat de interesse wederzijds is en dat de eerste contacten tussen beide partijen al enkele maanden geleden zijn gelegd.

Vorig seizoen maakte de 25-jarige Luikenaar indruk op Unai Emery in de Champions League. Ondanks de 2-3 nederlaag van Leipzig tegen Aston Villa speelde Openda een geweldige wedstrijd met een goal en een assist.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🟣 Aston Villa Football Club is an option for Loïs Openda. There have been contacts between the parties for several months now. There is mutual interest….

That said, #AVFC must sell Ollie Watkins before making a move for an attacking player. One to watch.