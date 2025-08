'Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met Internazionale, maar Premier League klopt plots aan'

Zoals onlangs werd onthuld door Het Nieuwsblad, heeft Koni De Winter een persoonlijke overeenkomst bereikt met Internazionale in Milaan. Fabrizio Romano onthult echter dat Bournemouth zich bij de Italiaanse club heeft gevoegd in de race om hem aan te trekken.

Er zijn inderdaad gesprekken geweest met Inter, maar de club lijkt een centrale verdediger te moeten verkopen voordat ze een bod kunnen uitbrengen op Genoa. Aan de kant van The Cherries is de Rode Duivel een optie om Illya Zabarnyi te vervangen, die dichter bij een transfer naar PSG komt.

🚨🇧🇪 EXCL: Bournemouth join Inter in the race to sign Koni De Winter as new centre back from Genoa.



Inter want De Winter as talks already took place but might need to sell a CB before proceeding.#AFCB see De Winter as option when Zabarnyi leaves.



