Er staat nog wat te gebeuren: Wouter Vrancken kondigt transfergeweld aan bij STVV

STVV deed al enkele mooie transfers, maar is nog niet klaar op de zomermercato. Zeker niet na het vertrek van Adriano Bertaccini.

Adriano Bertaccini is een speler van Anderlecht. Bij STVV gunt iedereen hem uiteraard zijn transfer, maar de spits laat wel een leegte achter vooraan. De club verliest een echte doelpuntenmaker.

Sint-Truiden zal zijn vertrek moeten opvangen, maar makkelijk wordt dat niet. Hoe dat zal gebeuren weet ook coach Wouter Vrancken nog niet. "Dat zullen we wel zien", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Adri is geen speler die je zomaar vervangt. Elke ploeg zoekt een spits die veel scoort, maar zo ‘n speler ook effectief vinden is niet gemakkelijk. We moeten in eerste instantie zoeken naar een spits die de kwaliteiten heeft om ons beter te maken."

"Andres Ferrari kan dat, daar ben ik van overtuigd", zegt hij over een spits die al in de kern zit. Vrancken kondigt aan dat de club nog versterking verwacht.

"Maar er komen sowieso nog jongens bij. Wie? Ik kan geen namen noemen, maar ik hoop wel dat er volgende week één of twee nieuwe gezichten op ons oefenveld staan."